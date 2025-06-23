Sakarya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cemil B. tutuklandı. Olay, Karaçalılık Mahallesi nde yaşandı. Kazadan sonra kaçan ve daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan otomobil sürücüsünün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Cemil B, cezaevine gönderildi.

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