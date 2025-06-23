Sakarya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü tutuklandı.
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 15:24, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 15:26
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cemil B. tutuklandı. Olay, Karaçalılık Mahallesinde yaşandı. Kazadan sonra kaçan ve daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan otomobil sürücüsünün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Cemil B, cezaevine gönderildi.
Kazanın Detayları
- Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesinde, Furkan Kaya (21) idaresindeki 54 AKR 237 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelip sola dönmek isteyen Cemil B. (52) yönetimindeki 54 AAE 158 plakalı otomobil çarpıştı.
- Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Furkan Kaya, yol kenarındaki toplu ulaşım durağına çarptı ve ağır yaralandı.
- Kaya, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
- Sürücü Cemil B'nin alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtıktan sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.
- Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Cenaze Töreni
Kazada hayatını kaybeden Furkan Kaya'nın cenazesi, Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Seyfeler Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.