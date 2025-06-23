Sakarya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elektrikli otomobil reklamlarına 'menzil' cezası
Elektrikli otomobil reklamlarına 'menzil' cezası
Keneye bir kurban daha: Can kaybı 16'ya yükseldi
Keneye bir kurban daha: Can kaybı 16'ya yükseldi
Kamu Çalışanlarına Yeni Haklar: Erdoğan'dan Açıklamalar
Kamu Çalışanlarına Yeni Haklar: Erdoğan'dan Açıklamalar
MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı
MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı
Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
Tekin: Yapay zekayı önümüzdeki dönem daha yoğun kullanacağız
Tekin: Yapay zekayı önümüzdeki dönem daha yoğun kullanacağız
Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor
Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor
Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi
Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi
İki Kanseri Yendi: 49 Yaşında Üniversite Birincisi Oldu
İki Kanseri Yendi: 49 Yaşında Üniversite Birincisi Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız
Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli
Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli
47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı
47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı
Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Kars Sarıkamış'ta deprem oldu!
Kars Sarıkamış'ta deprem oldu!
Elektrikli araçların kasko poliçelerine özel teminat önerisi
Elektrikli araçların kasko poliçelerine özel teminat önerisi
AYM'den Kamu İhale Kanunundaki hükme iptal kararı
AYM'den Kamu İhale Kanunundaki hükme iptal kararı
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Yüksekova'da bir okulda sınava sadece 2 öğrenci girdi
Yüksekova'da bir okulda sınava sadece 2 öğrenci girdi
YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin DMM'den açıklama
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin DMM'den açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi
ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi
Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sakarya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü tutuklandı.

Haber Giriş : 23 Haziran 2025 15:24, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 15:26
Yazdır
Sakarya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cemil B. tutuklandı. Olay, Karaçalılık Mahallesinde yaşandı. Kazadan sonra kaçan ve daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan otomobil sürücüsünün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Cemil B, cezaevine gönderildi.

Kazanın Detayları

  • Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesinde, Furkan Kaya (21) idaresindeki 54 AKR 237 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelip sola dönmek isteyen Cemil B. (52) yönetimindeki 54 AAE 158 plakalı otomobil çarpıştı.
  • Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Furkan Kaya, yol kenarındaki toplu ulaşım durağına çarptı ve ağır yaralandı.
  • Kaya, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
  • Sürücü Cemil B'nin alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtıktan sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.
  • Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cenaze Töreni

Kazada hayatını kaybeden Furkan Kaya'nın cenazesi, Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Seyfeler Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber