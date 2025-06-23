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İran: İsrail Saldırılarında 130 İHA Düşürüldü

İran, İsrail saldırılarında 130 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Saldırılarda çok sayıda can kaybı yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 15:28, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 16:12
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İran: İsrail Saldırılarında 130 İHA Düşürüldü

İran, 13 Haziran'dan bu yana İsrail saldırılarında 130 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. İran Hava Savunma Sistemleri Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin saldırılarının başlangıcından bu sabah saat 07.00'ye kadar, ülkenin dört bir yanında düşmana ait 130'dan fazla insansız hava aracı (İHA) imha edilip düşürülmüştür." ifadeleri kullanıldı. Bu gelişme, bölgede yaşanan çatışmaların şiddetini ve teknolojik savaş unsurlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail'in İran'a Saldırıları ve Sonuçları

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

Sivil ve Askeri Kayıplar

  • İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının ise 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.
  • İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Uluslararası Tepkiler

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke, İsrail'i kınadı. Bölgedeki bu gelişmeler, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor.

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