Keşfe çıkan restorasyon ekibi kaza yaptı: 3 ölü
Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'ndaki kilisenin restorasyonu için keşfe çıkan ekibin aracı şarampole yuvarlandı. Bilirkişilerin olduğu araçtan ilk belirlemelere göre 3 kişi kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 15:34, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 15:34
Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'ndaki kilisenin restorasyonu için keşfe çıkan ekibin aracı şarampole yuvarlandı. Bilirkişilerin olduğu araçtan ilk belirlemelere göre 3 kişi kaybetti.