CTE, İsteğe Bağlı Atama Sonuçlarını Açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Sonuçlarını açıkladı.

Atama talepleriyle ilgili Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmaları, personelin isteğe bağlı yer değişiklikleri, hizmet puanları ve tercih sırasına göre yürütülmüştür. Kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç olmak üzere, Bakanlık ve komisyon atamalı personelin atamaları/yerleştirilmeleri Norm ve Atama Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

Atama Süreci ve Kriterler

Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı, her bir unvan için ayrı ayrı o kurum için tahsis edilen norma göre belirlenmiştir.

Aile bütünlüğünün bozulmaması için yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de kurum personeli olan eşlerin birbirlerine tabi olmasında; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele, puanı yüksek olan personel düşük olana tabidir ilkesi benimsenmiştir.

Eğer tabi olunan personelin sistem tarafından ataması yapılmamışsa, diğer eşin de ataması yapılmamıştır.

Atama Sonuçlarının Duyurulması

Atama sonuçları, personelin çalıştığı kurum, atandığı kurum ve atamaya esas puanını gösterecek şekilde ilan edilmiştir. Ataması yapılan personelin atamalarına dair tebligat ile görevlerinden ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir. Tebligat işlemleri yapılıncaya kadar ataması/yerleştirilmesi yapılan personelin kesinlikle ayrılış işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir.

Ek-1 BAKANLIK ATAMALI PERSONELİN ATAMA SONUÇLARI



Ek-2 KOMİSYON ATAMALI PERSONELİN ATAMA SONUÇLARI



Ek-3 AİLE BİRLİĞİ MAZERETİ İLE ATANANLAR