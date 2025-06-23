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2 binayı saran yangında 3 kişi mahsur kaldı: 7 daire hasar gördü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, bitişiğindeki binaya da sıçradı. İçeride mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, 7 dairede hasar oluştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 17:41, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 17:42
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2 binayı saran yangında 3 kişi mahsur kaldı: 7 daire hasar gördü

Yangın, Cedit Mahallesi Şen Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 5 katlı binaya sıçradı. Binalarda, 1 yatalak olmak üzere toplam 3 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ara sokaklara park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı. Ekipler, içeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 7 daire kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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