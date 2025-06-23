Marmaris'te 400 Milyonluk Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi!

Muğla'da suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda önemli gelişmeler yaşandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "Suç işlemek maksadıyla örgüt kurma" suçlarından A.Y'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Muğla ve Kayseri'de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Zanlıların banka ve nakit işlemlerinde 400 milyon lira para hareketi olduğu tespit edildi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

10 dizüstü bilgisayar

6 masaüstü bilgisayar

6 tablet

28 cep telefonu

Kameralı gözlük

Akıllı saat

5 harddisk

27 flash disk

5 hafıza kartı

Zanlıların Durumu

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i ise savcılıktan salıverildi.



