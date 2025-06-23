Marmaris'te 400 Milyonluk Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi!
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda, bilişim yoluyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi. 8 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 17:55, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 17:56
Muğla'da suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda önemli gelişmeler yaşandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "Suç işlemek maksadıyla örgüt kurma" suçlarından A.Y'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Muğla ve Kayseri'de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Zanlıların banka ve nakit işlemlerinde 400 milyon lira para hareketi olduğu tespit edildi.
Operasyonda Ele Geçirilenler
- 10 dizüstü bilgisayar
- 6 masaüstü bilgisayar
- 6 tablet
- 28 cep telefonu
- Kameralı gözlük
- Akıllı saat
- 5 harddisk
- 27 flash disk
- 5 hafıza kartı
Zanlıların Durumu
Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i ise savcılıktan salıverildi.