YÖK'ten Uluslararası Araştırmacı Programları Başvuruları Başladı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Uluslararası Araştırmacı Programları"nın ikinci başvurularının başladığını duyurdu. Bu programlar, doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla 2023 yılında başlatılmış olup, bu yıl da devam etmektedir. Araştırmacıların yurt dışında deneyim kazanmalarını sağlamak ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Programlar ve Başvuru Detayları

Genç Beyinler Programı (GEP): Araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencilerinin tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerini sağlar.

Araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencilerinin tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerini sağlar. Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP): Doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyelerinin doktora sonrası çalışmalar için yurt dışına gönderilmelerine imkan tanır.

Doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyelerinin doktora sonrası çalışmalar için yurt dışına gönderilmelerine imkan tanır. Akademik Birikim Programı (AKAP): Yurt dışı akademik izin (Sabbatical Araştırma İzni) kapsamında öğretim üyelerinin 12'nci Kalkınma Planı'ndaki öncelikli alanlarda araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerine yöneliktir.

Başvuru Tarihleri ve Bilgilendirme

Başvurular 25 Temmuz'da sona erecektir. Programlara ilişkin ayrıntılı bilgiye https://yok.gov.tr/gundem/duyurular/1588 adresinden ulaşılabilir.



