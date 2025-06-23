THY'ye 'Avrupa'nın en iyi uçak içi internet' ödülü

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak, 2025 APEX 'Avrupa'nın en iyi Wi-Fi' ödülünü ilk kez ülkemize getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bulutların üzerinde, en iyi Wi-Fi deneyimiyle bağlantıda kalmaya devam edin." ifadesine yer verildi.