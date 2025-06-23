Filistin Devlet Başkanı Abbas, kabinede değişikliğe gitti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, yayımladığı Başkanlık Kararnamesiyle 19. hükümette değişiklik gerçekleştirdi.

Yapılan değişiklikle, halihazırda Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığını yürüten Varsen Ağabekyan Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı, Steven Anton Selame ise Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak belirlendi.

Mustafa hükümeti, 31 Mart 2024'te yemin ederek göreve başlamıştı. Hükümetin ilk döneminde dışişleri bakanlığı görevini Başbakan Mustafa yürütüyordu.