Vali Zorluoğlu Açıkladı: Diyarbakır'da Konteyner Kentte Süre Doldu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından kentte afetzedeler için hazırlanan konteyner kentte, kullanım süresi dolan ve tahliye işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Valilikte düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, depremzedeler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde konteyner kentin kurulduğu hatırlatıldı. Konteyner kente afetzedelerin kullanımı için 619 konteyner hizmete girdi ve süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla konutları tamamlanan ve mağduriyeti giderilen birçok vatandaş konteyner kenti tahliye etti.

Konteyner Kentte Son Durum

Yaklaşık 40 gün önce kalan ailelerin tahliyesi için yasal bildirim yapıldığı belirtildi. Son süreçte konteyner kentte 686 kişi kalıyor. Bunlardan 31 aile evleri ağır hasar gören ve konut hak sahibi. Normalde bu ailelerin evleri tamamlandı ve anahtar teslimi yapıldı. Ancak Oğlaklı'daki evlerine taşınmadılar. Okullarından dolayı mağdur olmamaları için süre verildi ve okulların kapanması beklendi. Buna rağmen 31 aile konteyner kentte yaşamaya devam ediyor. Bu ailelerden 2 aile anahtarlarını bile kabul etmiyor. Evlerin teslimi yapılır yapılmaz çıkmaları gerekiyordu ve resmi tebligatlar 40 gün önce yapıldı.

22 ailenin evleri ya az hasarlı ya da hasarsız, yani evlerine taşınabilirler.

evleri ya az hasarlı ya da hasarsız, yani evlerine taşınabilirler. 94 kiracı aile, deprem sırasında zaten kiradaydı ve aynı statüde konteyner kenti boşaltmaları gerekiyor.

Konteyner Kentlerin Boşaltılması ve Hizmetlerin Sonlandırılması

Diğer depremden etkilenen illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da konteyner kentlerin boşaltılıp mevcut konteynerlerin bakımdan geçirilmesi gerektiği belirtildi. "Biz artık süremizin de sonuna geldik. Yarın itibarıyla oranın elektriklerini kesmek zorunda kalacağız. Yarın itibarıyla elektrik hizmeti bunlara verilmeyecek. Elektrik ve su hizmetleri şimdiye kadar ücretsizdi. Bu AFAD bütçesinden karşılanıyordu. Dolayısıyla ücretsiz elektrik, su, taşıma hizmetlerini artık veremeyeceğiz. Sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde orada kalanları tahliye etmek istiyoruz."