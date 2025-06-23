TFF'de İstifa! PFDK Başkanlığına Yeni İsim Atandı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifasının ardından başkanlığa Başbuğ Pınarbaşı getirildi. Ayrıca, PFDK üyeliklerine ise Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın'ın atandığı açıklandı.

TFF'den Yapılan Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Av. Serhat Çetin'in görevlerinden istifa ettikleri belirtildi.

PFDK Başkanlığına: Başbuğ Pınarbaşı atanmıştır.

Başbuğ Pınarbaşı atanmıştır. PFDK üyeliklerine: Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır.

Yeni görevlere atanan Başbuğ Pınarbaşı, Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın'a başarılar dilendi. Ayrıca, Türk futboluna sağladıkları katkılar nedeniyle Celal Nuri Demirtürk, Taha Çalık ve Serhat Çetin'e teşekkür edildi ve çalışma hayatlarında başarılar temenni edildi.



