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İran saldırısı sonrasında Brent Petrol fiyatı yüzde 7 düştü! İşte sebebi

İran'ın misillemesi yalnızca bölgedeki ABD üslerine odaklanması ve NY Times'in Katar'a saldırı öncesi ABD'ye bilgi verildiğini yazması brent petrolde yüzde 7'lik düşüşe neden oldu. İran'ın ölçülü ve önden haberli misillemesi piyasaları sevindirdi. Çünkü misilleme ya askeri olacaktı ya da Hürmüz Boğazı kapatılacaktı. İlki tercih edildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 22:04, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 22:33
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Orta Doğu'daki gerilimin enerji piyasaları üzerindeki etkisi sürüyor. Hafta sonu ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısıyla yükselişe geçen petrol fiyatları, İran'ın Katar'daki ABD üslerine füze fırlattığını duyurması sonrası sert bir şekilde geriledi.

Piyasalar Misillemenin Sınırlı Kalmasını Olumlu Karşıladı

İran'ın saldırılarının yalnızca ABD üsleriyle sınırlı kalması ve New York Times'ın "İran, saldırıdan önce ABD'yi bilgilendirdi" iddiası, piyasada panik havasının dağılmasına neden oldu. Bu durum, yatırımcıların Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi daha sert bir senaryonun devreye girmediğini görmesiyle birlikte fiyatlarda aşağı yönlü sert bir kırılma yarattı.

Fiyatlar Önce Yükseldi, Sonra Çakıldı

Pazartesi sabah saatlerinde Brent petrol, yüzde 2,49 artışla 78,93 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 2,56 artışla 75,73 dolara kadar yükseldi. Bu fiyatlar Ocak 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyelerdi.

Ancak akşam saatlerinde gelen İran saldırısı haberiyle yön değişti. Brent petrol yüzde 11,2'lik düşüşle 70,10 dolara kadar geriledi. WTI ise 71,90 dolar seviyelerine çekildi.

"Askeri Misilleme Tercih Edildi, Piyasalar Rahatladı"

Uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki ani düşüşün temel nedeni, İran'ın askeri misilleme ile yetinmesi ve ekonomik altyapıyı hedef almaktan kaçınması. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi radikal bir adım atılmaması, küresel arzda kesinti olmayacağı beklentisini güçlendirdi. Böylece yatırımcılar, kriz ortamında bile piyasa istikrarının korunabileceğine dair umut buldu.

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