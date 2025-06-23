Trump: İran'da vurduğumuz hedefler tamamen yok edildi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD'nin İran'a hava saldırısında 3 nükleer tesise verilen zarara ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD'nin İran'da vurduğu yerlerin 'tamamen yıkıldığını' belirten Trump, "Bunu herkes biliyor. Sadece sahte haberler, mümkün olduğunca küçük düşürmek için farklı şeyler söylüyor" ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında, 'Sahte haber üretenler var' diyerek hedef aldığı kurum ve kişileri yazdı.