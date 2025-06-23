Hayvanları Koruma Derneği Başkanı, horoz dövüşünde yakalandı
Muğla'da, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile 15 şüpheli horoz dövüştürürken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 22:55, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 23:02
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Döğüşbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile 15 zanlı yakalandı.
Dövüştürülen 20 horoz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı ve ormanlık alana girmeleri sebebiyle de idari para cezası uygulandığı belirtildi.