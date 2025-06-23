Hayvanları Koruma Derneği Başkanı, horoz dövüşünde yakalandı

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı ve ormanlık alana girmeleri sebebiyle de idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile 15 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Döğüşbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net