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Bıçaklı kavgadan kaçarken minibüsün altında kalıp öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgadan kaçarken dengesini kaybederek düşen İnfaz Koruma Memuru Faruk Akış (42), minibüsün altında kalıp hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş : 23 Haziran 2025 23:44, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 23:45
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Bıçaklı kavgadan kaçarken minibüsün altında kalıp öldü

Olay, 20 Haziran'da Midyat ilçesi merkez Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yeri sahibi ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı. Kavganın ortasında kalan İnfaz Koruma Memuru Faruk Akış, kaçtığı sırada dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen minibüs, Akış'ın üzerinden geçti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akış, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Akış'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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