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24 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

24 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 00:01, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 00:04
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24 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için Hollanda'nın Lahey kentine gidecek.

(Lahey)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- MHP ve DEM Parti TBMM grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/10.45/12.45)

3- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HİSER Kümelenme Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini ve haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO zirvesi Hollanda'da başlayacak.

(Lahey)

2- İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları ile İran'ın taraflara misillemeleriyle şiddetlenen çatışmalar sonrası yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yozgat Valiliğini ziyaretinin ardından Kayseri İl Halk Kütüphanesi açılışına katılacak, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Yozgat/14.00/Kayseri/16.30/17.30/18.00)

SPOR

1- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları Yunanistan'da başlayacak. Çeyrek finalde Fransa-Litvanya ve İtalya-Türkiye müsabakaları oynanacak.

(Pire/17.30/20.30)

2- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. A Grubu'nda Inter Miami-Palmeiras ile Porto-Al Ahly, C Grubu'nda ise Auckland City-Boca Juniors ve Benfica-Bayern Münih maçları yapılacak.

(Miami/New York/04.00/Nashville/Charlotte/22.00)

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