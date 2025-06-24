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Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı

ABD eski Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'ın neredeyse eş zamanlı olarak kendisine başvurduğunu ve barış istediklerini açıkladı. Trump saat 06:00'da yaptığı açıklamada ise İran ile İsrail arasında ateşkes yapıldığını açıkladı. Trump'ın duyurduğu "ateşkes" anlaşmasına ilişkin tartışmalar sürerken İran'dan 4 dalga halinde fırlatılan füzeler Tel Aviv'i vurdu. Beerşeba'da bir apartman bloğunun vurulduğu belirtilen saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 07:49, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 08:00
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Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı

Orta Doğu'da tırmanan İran-İsrail gerilimiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yapan Trump, her iki ülkenin de kendisine barış mesajı ilettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından konuşan Trump, "İsrail ve İran neredeyse aynı anda bana geldiler ve 'BARIŞ!' dediler. O anın şimdi olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı. Trump bu sabah 06:00'da yaptığı açıklamada da "Bugünkü "anlaşmayı", harika B-2 pilotlarımızın ve o operasyonla ilişkili olan herkesin yeteneği ve cesareti olmadan yapamazdık. Belli ve çok ironik bir şekilde, o mükemmel "vuruş", akşamın geç saatlerinde herkesi bir araya getirdi ve anlaşma yapıldı!!!" dedi.

Trump: "Kazanan Dünya ve Orta Doğu Oldu"

Trump, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Asıl kazananlar dünya ve Orta Doğu oldu! Her iki ülke de gelecekte muazzam bir sevgi, barış ve refah görecek. Ancak doğruluk ve hakikat yolundan saparlarsa kaybedecekleri de çok büyük olur. İsrail ve İran'ın geleceği sınırsız ve büyük vaatlerle dolu. Tanrı ikinizi de korusun!"

İran'dan Net Yanıt: "İsrail rejimi saldırganlığı durdurursa yanıtımızı sürdürme niyetinde değiliz."

Trump'ın açıklamalarından kısa süre sonra İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Arakçi, herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair anlaşma yapılmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir 'anlaşma' söz konusu değildir. Ancak İsrail rejimi, İran halkına yönelik saldırganlığını Tahran saatiyle sabah 4'e kadar durdurursa, biz de yanıtımızı sürdürme niyetinde değiliz."

Askeri Kararlar Daha Sonra Netleşecek

Arakçi, operasyonların tamamen sona erdirilmesine ilişkin nihai kararın ise daha sonra verileceğini belirtti. İran'ın açıklamaları, henüz kalıcı bir ateşkesten söz edilemeyeceğini ancak kontrollü bir gerilimin hedeflendiğini ortaya koyuyor.

Petrol fiyatlarının yüzde 7 düşmesi ateşkesi mümkün kılıyor

İran'ın dün ABD üslerine yaptığı saldırıların sınırlı olmasının ardından petrol fiyatlarının yüzde 7 düşmesi ateşkese çok yakın olduğunu gösteriyor

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