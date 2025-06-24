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Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 07:22, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 08:44
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Saimbeyli'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen bu depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ekiplerin hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması, vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip etmekte ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir.

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