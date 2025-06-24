Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Hava Durumu Raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. 24 Haziran 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır:

Marmara Bölgesi

BALIKESİR: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık EDİRNE: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık İSTANBUL: 31°C, az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi

İZMİR: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık MUĞLA: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık UŞAK: 34°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

ADANA: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık ANTALYA: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık HATAY: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

ANKARA: 31°C, az bulutlu ve açık

31°C, az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık KONYA: 31°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

BOLU: 30°C, az bulutlu ve açık

30°C, az bulutlu ve açık DÜZCE: 32°C, az bulutlu ve açık

32°C, az bulutlu ve açık SİNOP: 28°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

AMASYA: 31°C, parçalı ve az bulutlu

31°C, parçalı ve az bulutlu RİZE: 27°C, parçalı ve az bulutlu

27°C, parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

ERZURUM: 25°C, parçalı ve az bulutlu

25°C, parçalı ve az bulutlu KARS: 23°C, parçalı ve az bulutlu

23°C, parçalı ve az bulutlu MALATYA: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

DİYARBAKIR: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık MARDİN: 34°C, az bulutlu ve açık

Tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olmaları önerilmektedir.