Elektrikli otoda ÖTV artışı yok

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu ekonomi torbasının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine yarın başlanacak. Teklifte motorlu taşıtlardan alınan ÖTV matrahlarında Cumhurbaşkanı'na tanınan artış yetkisinin kapsamı kamuoyunda merak konusu oldu. Torba teklifte yer alan ÖTV düzenlemesinin sadece içten yanmalı motorlara sahip olan konveksiyonel taşıtları içereceği bildirildi.

SADECE İÇTEN YANMALI MOTORLARI KAPSIYOR

Teklifle, Cumhurbaşkanı'na binek otomobillerin motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlarda ÖTV belirleme yetkisi veriliyor. Burada yer alan menzil ve batarya ifadeleri, kamuoyunda ÖTV değişikliğinden elektrikli ve hibrit araçların etkileneceğine dönük endişeleri de beraberinde getirdi. AK Parti kaynakları, düzenlemenin 1600 cc'ye kadar motor gücü olan araçları içereceğini kaydederek, "ÖTV matrahındaki artış sadece içten yanmalı motora sahip konveksiyonel araçlarla sınırlı" dedi.

ÖN ALICI DÜZENLEME YAPILDI

Menzil ve batarya ifadeleriyle elektrikli ve hibrit araçların kast edildiğinin altını çizen kaynaklar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Düzenlememiz içten yanmalı motorlu araçları dolayısıyla konveksiyonel araçların ÖTV matrahlarını kapsıyor. Bu nedenle de elektrikli ve hibrit araçları içeren bir düzenleme değil, bu araçlara ilişkin ÖTV matrahlarını belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanı'na verildi. Ancak bu oranların belirlenmesinde motor gücünü ifade eden kavramlar yeterince ele alınmıyor. Motorlu taşıtlarda cc, elektrikli ve hibrit araçlarda kilovat kavramları kullanılır. Bu teklifle, 1600 cc'ye kadar motor gücü olan içten yanmalı taşıtların ÖTV matrahlarını yeniden belirlenebilecek. Ancak hibrit ya da elektrikli araçlara dair bir düzenleme yok. Burada ÖTV kanununa menzil ve batarya ifadelerini eklemekteki maksadımız, giderek yaygınlaşan bu araçlara ilişkin mevzuat alanında yapılacak değişikliklere ilişkin ön alıcı bir düzenleme getirmek. Yaşanabilecek olası sıkıntıları ilk aşamada çözebilmek adına kanunda yerini oluşturmaktır."