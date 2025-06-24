Afyonkarahisar'da Otobüs ile Tır Çarpıştı: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün pelet yem yüklü bir tıra arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinova köyü yakınlarında gerçekleşti. Kazaya karışan araçların plakaları 34 FHG 098 (yolcu otobüsü) ve 03 ABG 940 (tıra) olarak belirtildi. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Olayın ardından sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın etkisiyle kara yoluna dökülen yemler nedeniyle iki araç daha maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kaza Detayları

Kaza, Ekinova köyü yakınlarında meydana geldi.

Yolcu otobüsü pelet yem yüklü tıra arkadan çarptı.

9 kişi yaralandı .

. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kara yoluna dökülen yemler nedeniyle iki araç daha kazaya karıştı.

Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler