İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
İstanbul'da kiralar yükselişte. Hangi ilçede ortalama kira ne kadar? En ucuz ve en pahalı ilçeler ile güncel fiyatlar haberimizde.
İstanbul'da kira fiyatları son aylarda dikkat çekici bir artış gösteriyor. Mayıs ayında ortalama 28 bin TL olan kira fiyatı, haziranda 30 bin TL'ye yükseldi.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin analizine göre, ağustos ayında ortalama kira fiyatının 32.500 TL'ye ulaşması bekleniyor. Özellikle tayin dönemi ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte binlerce hanede taşınma hareketliliği yaşanıyor. Emlak piyasasında ise kiralarda belirgin bir yükseliş eğilimi gözlemleniyor.
Dr. Ahmet Büyükduman'ın değerlendirmelerine göre, ilan kiraları bahar aylarında yükselip yaz ortasında zirve yapıyor ve kış sonuna kadar durgun seyrediyor. Marttan ağustosa kadar geçen 5 aylık dönemde İstanbul'da ilan kiralarında %30 civarında artış bekleniyor.
İstanbul'da İlçe İlçe Ortalama Kira Fiyatları
- Arnavutköy: 20 bin TL
- Ataşehir: 35 bin TL
- Avcılar: 22 bin TL
- Bağcılar: 19 bin TL
- Bahçelievler: 25 bin TL
- Bakırköy: 45 bin TL
- Başakşehir: 35 bin TL
- Bayrampaşa: 25 bin TL
- Beşiktaş: 50 bin TL
- Beykoz: 35 bin TL
- Beylikdüzü: 30 bin TL
- Beyoğlu: 32 bin TL
- Büyükçekmece: 30 bin TL
- Çatalca: 23 bin TL
- Çekmeköy: 32 bin 500 TL
- Esenler: 25 bin TL
- Esenyurt: 17 bin TL
- Eyüpsultan: 40 bin TL
- Fatih: 22 bin TL
- Gaziosmanpaşa: 24 bin 500 TL
- Güngören: 25 bin TL
- Kadıköy: 55 bin TL
- Kağıthane: 27 bin 500 TL
- Kartal: 34 bin TL
- Küçükçekmece: 27 bin TL
- Maltepe: 35 bin TL
- Pendik: 27 bin 500 TL
- Sancaktepe: 26 bin TL
- Sarıyer: 55 bin TL
- Silivri: 22 bin TL
- Sultanbeyli: 22 bin TL
- Sultangazi: 20 bin TL
- Şile: 35 bin TL
- Şişli: 31 bin TL
- Tuzla: 27 bin TL
- Ümraniye: 32 bin TL
- Üsküdar: 36 bin TL
- Zeytinburnu: 50 bin TL
En Ucuz ve En Pahalı İlçeler
- Kira fiyatlarının en düşük olduğu ilk beş ilçe: Esenyurt, Bağcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve Silivri.
- Kira fiyatlarının en yüksek olduğu ilk beş ilçe: Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Bakırköy.
Fatih ilçesinde ortalama kira fiyatı ise 22 bin TL seviyesinde. Bu ilçedeki eski yapı stokunun fazla olması, kira fiyatlarını etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.