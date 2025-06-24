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Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturmasında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 08:47, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 08:49
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Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Maydonoz Döner şubelerinde FETÖ bağlantılı kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şirket yetkililerinin şahsi ve şirket hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı kişilere çeşitli adlar altında para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu kişilerin büyük bölümünün KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlileri olduğu, yapılan transferlerin ise örgütle aidiyet bağını güçlendirmek ve örgütten kopuşları engellemek amacıyla yapıldığı ortaya çıktı.

Soruşturmanın Detayları

  • MASAK raporlarına göre 74 Maydonoz Döner şubesi incelendi.
  • İncelemeler sonucunda, 29 şubenin SGK kaydı ya da resmi ortaklığı bulunmayan, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladığı tespit edildi.
  • Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde 63 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
  • Tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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