Bursa Merkezli Operasyonda 67 Suç Örgütü Üyesi Yakalandı

Güvenlik güçlerinin organize suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelesi tüm hızıyla devam etmektedir. Türkiye genelinde jandarma tarafından düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlar sürerken, son operasyona dair detaylar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen ve 17 ilde yürütülen operasyonlarda, hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi bulunan, elebaşılığını A.A.O.'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu operasyonlarda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 67 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 28'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, diğerlerinin işlemleri ise devam etmektedir.

Tespit Edilen Suçlar

Vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırmak,

Elde edilen suç gelirinin şirinleme yöntemiyle izini kaybettirmeye çalışmak,

Suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturmak ve uluslararası para aklama yöntemlerini kullanmak,

Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açtıkları paravan şirketler vasıtasıyla suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalışmak.

Şüphelilerin Hesaplarında Tespit Edilen İşlem Hacmi

MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlenmiştir. Şüpheliler hakkında; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Operasyonlarda Ele Geçirilenler

15 adet soğuk cüzdan,

4 adet ruhsatsız tabanca,

Yaklaşık 100 milyon TL değerinde 52 adet lüks kol saati,

42 milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası,

Pek çok kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal.

Ayrıca, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait; 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konulmuştur.