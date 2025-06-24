Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor

Yarın gece (26 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere) motorin fiyatında 3,65 TL/lt indirim beklenmektedir. Ayrıca, Perşembe gecesi (27 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere) benzinde de 1,43 TL/lt indirim beklentisi bulunmaktadır. Bu fiyat değişiklikleri, piyasa koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Beklenen Akaryakıt İndirimleri

Motorin: 3,65 TL/lt indirim (26 Haziran Perşembe gecesinden itibaren)

3,65 TL/lt indirim (26 Haziran Perşembe gecesinden itibaren) Benzin: 1,43 TL/lt indirim (27 Haziran Cuma gecesinden itibaren)

Piyasa Koşullarının Etkisi

Piyasa koşulları ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimlerin miktarını ve zamanlamasını etkileyebilir. Bu nedenle, fiyat değişim beklentilerinin kesinleşmesi için güncel gelişmelerin takip edilmesi önemlidir.