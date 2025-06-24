Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
İran ve İsrail arasındaki ateşkes sonrası Benzin ve Motorinde büyük indirim geliyor. 26 Haziran Perşembe'den geçerli olmak üzere motorine 3 lira 65 kuruş, Benzine de 1 lira 43 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 09:26, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 10:01
Yarın gece (26 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere) motorin fiyatında 3,65 TL/lt indirim beklenmektedir. Ayrıca, Perşembe gecesi (27 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere) benzinde de 1,43 TL/lt indirim beklentisi bulunmaktadır. Bu fiyat değişiklikleri, piyasa koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Beklenen Akaryakıt İndirimleri
- Motorin: 3,65 TL/lt indirim (26 Haziran Perşembe gecesinden itibaren)
- Benzin: 1,43 TL/lt indirim (27 Haziran Cuma gecesinden itibaren)
Piyasa Koşullarının Etkisi
Piyasa koşulları ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimlerin miktarını ve zamanlamasını etkileyebilir. Bu nedenle, fiyat değişim beklentilerinin kesinleşmesi için güncel gelişmelerin takip edilmesi önemlidir.