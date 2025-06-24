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Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL güne yükselişle başladı. Euro ve sterlin de artış gösterdi. Orta Doğu'daki gelişmeler piyasaları etkiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 09:40, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 09:41
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Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,6520 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 39,6150'den tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,6520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 46,0820'den ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 53,8960'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 98,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da Gelişmeler ve Piyasalara Etkisi

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki ateşkes iyimserlikleri varlık fiyatlarına yansıyor. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısına İran'dan karşılık geldi. İran, dün Orta Doğu'daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri olarak bilinen Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda can kaybı ve yaralanma rapor edilmedi.

Ateşkes Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Piyasalarda Takip Edilecek Gelişmeler

  • Yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündemi
  • ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması
  • Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması


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