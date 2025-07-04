Naklen Başka Kuruma Giden Memura Disiplin Cezası Hangi Kurumca Verilir?

İlk derece mahkemesi davacının sendikal faaliyet hakkı ve sendikal faaliyet özgürlüğü alanı içerisinde değerlendirilemeyecek olan eylemi nedeniyle, fiili işlediği tarihte görev yaptığı ve bu fiil nedeniyle disiplin cezası vermeye yetkili kurum olan Türkiye Kamu Hastane Kurumunun Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-a maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile tecziye edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetmişti.

İstinaf: Eylemin işlendiği tarihteki görevli olduğu kurumca karar verilmesi gerekirdi

Disiplin suçu işledikten sonra görev yeri değişen memura disiplin cezasının hangi yer disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından verileceği (bazı kurumlar hariç) ilgili mevzuatta açıklıkla düzenlenmemiş olduğundan; bu konuda yargısal içtihatlarla belirlenmiş olan mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezasının verildiği tarihteki disiplin amiri veya disiplin kurulunun disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu olduğu yönündeki ilke, yargı yerlerince istikrarlı şekilde uygulandığından, disiplin cezasına konu fiilin işlendiği tarihte davacının görevli bulunduğu yer makamlarının soruşturmayı başlatması ve tamamlaması disiplin hukukuna uygun olmakla birlikte, mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezasının verildiği tarihte ilgilinin fiilen görevli (bağlı) bulunduğu yer yüksek disiplin kurulunun Devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasını vermeye yetkili kurul olması gerekmektedir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2024/5436

Karar No: 2024/5973

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacının, Mardin Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde... olarak görev yaptığı dönemde katıldığı protesto gösterisinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (a) alt bendinde belirtilen nitelikte eylemlerde bulunduğundan bahisle, devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... tarih ve ... karar numaralı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali ile yoksun kaldığı parasal ve özlük hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacının sendikal faaliyet hakkı ve sendikal faaliyet özgürlüğü alanı içerisinde değerlendirilemeyecek olan eylemi nedeniyle, fiili işlediği tarihte görev yaptığı ve bu fiil nedeniyle disiplin cezası vermeye yetkili kurum olan Türkiye Kamu Hastane Kurumunun Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-a maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile tecziye edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğuna karar verildiğinden, davacının parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi isteminin de reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 09/05/2023 tarih ve E:2018/8698, K:2023/2464 sayılı bozma kararına uyularak; disiplin suçu işledikten sonra görev yeri değişen memura disiplin cezasının hangi yer disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından verileceği (bazı kurumlar hariç) ilgili mevzuatta açıklıkla düzenlenmemiş olduğundan; bu konuda yargısal içtihatlarla belirlenmiş olan mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezasının verildiği tarihteki disiplin amiri veya disiplin kurulunun disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu olduğu yönündeki ilke, yargı yerlerince istikrarlı şekilde uygulandığından, disiplin cezasına konu fiilin işlendiği tarihte davacının görevli bulunduğu yer makamlarının soruşturmayı başlatması ve tamamlaması disiplin hukukuna uygun olmakla birlikte, mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezasının verildiği tarihte ilgilinin fiilen görevli (bağlı) bulunduğu yer yüksek disiplin kurulunun Devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasını vermeye yetkili kurul olması gerekmekte olup, cezanın verildiği tarihte Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı emrinde görev yapan davacıya, Mardin Büyükşehir Belediyesi disiplin makamları disiplin cezası vermeye yetkili olup; işlem tarihinde kendi personeli olmayan davacı hakkında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yüksek Disiplin Kurulunca tesis edilen dava konusu işlemde, yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından ve işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarında davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun kabulüne, İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, hukuka aykırı bulunan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının tahakkuk tarihlerinden itibaren (başka bir ifadeyle dava konusu işlem tesis edilmemiş olsaydı hangi tarihte ödenecek idi ise o tarihten itibaren) yasal faiziyle birlikte (görevden ayrı kalınan süre içinde davacının çalışma suretiyle elde ettiği ve belge ile ıspatı mümkün gelirler mahsup edilmek suretiyle) davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte ceza vermeye yetkili Kurul tarafından işlem tesis edildiği, bu nedenle aksi yönde yapılan değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa kararın düzeltilerek onanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda, ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince, dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarına uygulanacak yasal faizin başlangıç tarihi olarak dava tarihi esas alınması gerekirken, "davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının tahakkuk tarihlerinden itibaren(başka bir ifadeyle dava konusu işlem tesis edilmemiş olsaydı hangi tarihte ödenecek idi ise o tarihten itibaren) yasal faiziyle birlikte (görevden ayrı kalınan süre içinde davacının çalışma suretiyle elde ettiği ve belge ile ıspatı mümkün gelirler mahsup edilmek suretiyle) ödenmesine" şeklinde hüküm kurulmasında, hukuka ve Danıştay içtihatlarına uygunluk bulunmamakta ise de; bu yanlışlık 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan eksiklik ve yanlışlık kapsamında olduğundan; söz konusu kararın, "yoksun kalınan parasal haklarının dava açma tarihi olan 12/12/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine" şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin iptali ve davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının tahakkuk tarihlerinden itibaren davacıya ödenmesi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının yukarıda belirtilen şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak, 26/12/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.