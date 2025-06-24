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AK Parti En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Hazırlığında

AK Parti, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşını artırmak için yasa teklifi hazırlıyor. Temmuz ayında Meclis'e sunulması planlanıyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 10:15, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 10:16
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AK Parti En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Hazırlığında

AK Parti, halen 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı ile ilgili yeni bir düzenlemeyi gündemine aldı. 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artış oranı ile birlikte, altı aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından harekete geçilecek. Yıl ortasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı yüzdelik zam doğrultusunda, aynı oranda en düşük emekli maaşlarına da düzenleme yapılması planlanıyor.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre;

En Düşük Emekli Maaşı İçin Yasal Düzenleme

Ocak 2025'ten bu yana 14 bin 469 lira olarak uygulanan "en düşük emekli maaşı" ile ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi takdirde, kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olup da bu seviyeye tamamlanan emekliler, yılın ikinci yarısında da aynı aylığı yani 14 bin 469 lira almaya devam edecekler.

Yasal Hazırlıklar ve Beklenen Artışlar

AK Parti, kök aylığı düşük olan emeklilerin aylıklarının en düşük aylığa yükseltilmesine yönelik yasal hazırlıklara başlıyor. İlk değerlendirmelere göre, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan, 16 bin 850 ile 17 bin 100 liraya çıkması bekleniyor.

  • Bu rakamlardan birinin olması halinde 4 milyon emeklinin yararlanacağı
  • 6 aylık artışın maliyetinin 60 milyar lirayı bulacağı belirtiliyor.

Enflasyon Farkı ve Olası Maaş Artışları

Ocak-Mayıs dönemi için yüzde 15,09'luk enflasyon farkı oluştu. Haziran enflasyonu yüzde 1 olursa, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,24 olacak ve bu durumda en düşük maaş 16 bin 819 liraya çıkacak. Haziran enflasyonu yüzde 2 olursa, fark yüzde 17,39 olacak ve en düşük maaş 16 bin 985 liraya yükselecek. Kök maaşı bu seviyenin altında olanlar için ise yasal düzenleme gerekecek.

Düzenlemenin Meclis Süreci

Rakamların netleşmesinin ardından, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 10-12 maddelik yasa teklifine eklenecek düzenlemenin, Temmuz'un ikinci haftasında Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

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