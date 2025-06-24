Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram Altın 4.228 Liraya Geriledi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 228 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,1 azalışla 4 bin 291 liradan tamamladı. Yeni günde ise saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,5 azalışla 4 bin 228 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 10 lira, cumhuriyet altını ise 28 bin 10 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 1,6 düşüşle 3 bin 317 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ateşkes Gelişmeleri ve Piyasalara Etkisi

İsrail-İran ateşkes anlaşmasının ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulması, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Bununla birlikte, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını belirterek, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini söyledi. İsrail hükümeti ise İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Piyasa Analizi ve Teknik Seviyeler

Analistler, piyasaların tam ateşkese inandığını ve bu durumun varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

Taraflardan gelecek haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmaları takip edilecek.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 280 dolar seviyesi destek, 3 bin 360 dolar seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor.



