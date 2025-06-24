Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık problemlerinin ardından yaklaşık 5 ay sonra ilk grup toplantısında konuşma yaptı. 28 Ocak'tan bu yana grup toplantılarına ara veren Bahçeli, uzun bir aradan sonra partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasında partisinin mücadelesinin ve duruşunun doğruluğuna vurgu yaparak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak yollarına coşkuyla devam ettiklerini belirtti. Ayrıca, milli birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, terörsüz bir Türkiye'ye ulaşılması ve MHP ile Cumhur İttifakı'nın milletin güven duyduğu adres olma bilincinin altını çizdi.

Bahçeli'nin Açıklamalarından Öne Çıkanlar

"Kaldığımız yerden coşkuyla yolumuza devam ediyoruz..."

Ziya Gökalp'in sözlerine atıfta bulunarak, tarihin muvaffakiyetin daima doğrunun mükafatı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kapılarını kapatmadıklarını, gönüllerde kalmanın derdinde olduklarını ve süper güç Türkiye hedefinde olduklarını ifade etti.

hedefinde olduklarını ifade etti. Milli birlik ve dayanışmayı güçlendirmek için çalıştıklarını, terörsüz bir Türkiye'ye ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın milletin aradığı sorulara cevap konusunda güvenilir bir adres olduğunun bilincinde olduklarını vurguladı.

Varlık Nedenimiz Türk Milletidir

"Varlık nedenimiz Türk milletidir." diyen Bahçeli, siyaseti güzel duyguları istismar etmek ya da yalan çarkını döndürmek için yapmadıklarını, siyasetin ciddi sorumluluklar getirdiğinin farkında olduklarını belirtti. Partisinin başarısının arkasında on binlerce dava arkadaşının emeği ve hayallerinin bulunduğunu söyledi.

Güvenlik ve Gelecek Vurgusu