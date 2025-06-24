Sıcak bölgelerde merkezi ısıtma zorunluluğu kaldırıldı

İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
AK Parti En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Hazırlığında
AK Parti En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Hazırlığında
Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında
Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında
İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı
Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Yapay zekayı daha yoğun kullanacağız
Bakan Tekin: Yapay zekayı daha yoğun kullanacağız
Trump: Saldırıyı haber verdiği için İran'a teşekkür ediyorum
Trump: Saldırıyı haber verdiği için İran'a teşekkür ediyorum
MSB'den Irak ve Katar açıklaması: Birliklerde olumsuz bir durum yok
MSB'den Irak ve Katar açıklaması: Birliklerde olumsuz bir durum yok
İran saldırısı sonrasında Brent Petrol fiyatı yüzde 7 düştü! İşte sebebi
İran saldırısı sonrasında Brent Petrol fiyatı yüzde 7 düştü! İşte sebebi
DMM Açıkladı: Amerikan Uçakları Türkiye Üzerinden Geçti mi?
DMM Açıkladı: Amerikan Uçakları Türkiye Üzerinden Geçti mi?
ÖSYM'den Türkiye'de Bir İlk: 4 Becerili Dil Sınavı Geliyor
ÖSYM'den Türkiye'de Bir İlk: 4 Becerili Dil Sınavı Geliyor
YÖK'ten Uluslararası Araştırmacı Programları Başvuruları Başladı!
YÖK'ten Uluslararası Araştırmacı Programları Başvuruları Başladı!
Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi
Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi
Kazada ölen Mahkeme bilirkişi heyetinin kimlikleri belli oldu
Kazada ölen Mahkeme bilirkişi heyetinin kimlikleri belli oldu
'Türkiye'ye İran'dan göç yaşanıyor' iddialarına açıklama
'Türkiye'ye İran'dan göç yaşanıyor' iddialarına açıklama
Elektrikli otomobil reklamlarına 'menzil' cezası
Elektrikli otomobil reklamlarına 'menzil' cezası
Keneye bir kurban daha: Can kaybı 16'ya yükseldi
Keneye bir kurban daha: Can kaybı 16'ya yükseldi
Erdoğan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama
Erdoğan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama
MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı
MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı
Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor
Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor
Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi
Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sıcak bölgelerde merkezi ısıtma zorunluluğu kaldırıldı

Binalarda enerji verimliliğini artırmak ve karbon salımını azaltmak amacıyla hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" güncellendi. Çok sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay'ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 11:00, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 11:01
Yazdır
Sıcak bölgelerde merkezi ısıtma zorunluluğu kaldırıldı

"Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Enerji Performansı Direktifi ve Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda yönetmelikte güncellemeler yaptı.

Yönetmelikle, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sürdürülebilir şehirlerin inşa edilmesi amaçlandı.

Sıcak bölgelerde bireysel ısıtma sistemleri kullanılacak

Güncellenen TS 825 Isı Yalıtım Kuralları standardı kapsamında, çok sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay'ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı.

Bu bölgelerde bireysel ısıtma sistemlerinin daha verimli ve ekonomik olduğu değerlendirildi.

Yeni binalarda enerji verimliliği artacak

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte TS 825 standardı ile uyumlu hale getirilen yeni enerji performans kriterleri devreye girdi.

Yeni yapılacak binalarda enerji tüketimi daha düşük, çevre dostu çözümler ön planda olacak. Enerji performansını belirleyen sistemlerin periyodik bakımına ilişkin yeni hükümler de yönetmelikte yer aldı.

Tasarım, uygulama, kontrol ve bakım süreçlerindeki sorumluluklar netleştirilerek, olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Enerji kimlik belgesinde detaylı raporlama

Binalarda mekanik tesisatların kontrol, bakım ve Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması süreçlerinde yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlendi.

Denetim ve raporlama süreçleri daha kapsamlı hale getirildi. Ayrıca, enerji kimlik belgesi düzenleyen kuruluşlar ve yapı ruhsatı veren idarelerin sorumlulukları genişletildi.

Yeni yönetmelik ile birlikte Türkiye, sürdürülebilir ve iklim dostu yapılaşma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber