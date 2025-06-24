Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Rekabet Kurulu, Kariyer.net'in veri birleştirme ve fiyatlama uygulamalarını incelemek üzere soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, Türkiye'nin önde gelen çevrim içi iş ilanı platformlarından Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Kurul tarafından başlatılan bu soruşturma kapsamında, Kariyer.net'in rekabet kurallarına uygun hareket edip etmediği detaylı şekilde incelenecek. Soruşturmanın temelinde, platformun aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren "işinolsun.com" üzerinden gerçekleştirdiği bazı uygulamalar yer alıyor. Bu uygulamalar arasında veri birleştirme, fiyatlama davranışları ve yoğun reklam harcamaları bulunuyor.
Soruşturmanın Kapsamı
- Veri birleştirme uygulaması: Kariyer.net'in, işinolsun.com ile veri birleştirerek rekabeti etkileyip etkilemediği araştırılacak.
- Fiyatlama davranışı: Platformun fiyatlandırma stratejilerinin rekabeti bozucu olup olmadığı değerlendirilecek.
- Yoğun reklam harcamaları: Reklam harcamalarının piyasadaki hakim durumu kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması İddiası
Soruşturma kapsamında, Kariyer.net'in piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı detaylı olarak ele alınacak. Bu süreçte, platformun rekabeti engelleyici veya bozucu herhangi bir faaliyette bulunup bulunmadığına dair bulgular değerlendirilecek.