Muğla'da Beton Mikseri ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikseri ile yolcu minibüsü çarpıştı. Bu üzücü olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza, Selimiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Mehmet A'nın kullandığı 06 CFT 955 plakalı beton mikseri, Hasan Ç. yönetimindeki 48 TM 5649 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bayram Alkaya (82), yapılan tüm müdahalelere rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 12 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 8'inin durumu ağır olarak bildirildi.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Minibüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Yaralıların Durumu

8'i ağır olmak üzere toplam 12 yaralı hastaneye kaldırıldı.



