2025 Yaz Sezonunun En Popüler 10 Yurt Dışı Rotası

İlandır...

Kartpostaldan fırlamış gibi görünen gün batımı manzaraları, pasaport sayfalarına eklenen yeni mühürler, kalplerde iz bırakan sahil kasabaları, sokak aralarında kaybolunan anlar, keşfedilen lezzetler ve dahası. Eğer siz de 2025 yazını tam da bu şekilde hatırlamak istiyorsanız, yola çıkmadan önce yılın ilham veren popüler yurt dışı rotalarını keşfetmenizin tam zamanı. Çünkü bazen bir şehir, bir tat, bir manzara yıllar boyu hatırlanacak kadar özel anılar bırakıyor. 2025 yazına damgasını vurmaya aday yurt dışı rotalarıyla tanışmaya hazırsanız, başlıyoruz.

Sakız Adası, Yunanistan

Çeşme'den sadece 30 ila 35 dakikalık kısa bir feribot yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Sakız Adası, kartpostalları anımsatan köyleri, volkanik plajları, dört bir yanı saran sakız kokusu ve tatlı sürprizlerle dolu sokaklarıyla her adımda başka bir güzellik vadediyor. Mesta'nın nostaljik taş evlerinden Pyrgi'nin siyah beyaz desenli cephelerine kadar bu adada her köşe tarih ve huzur kokuyor. Huzurlu bir tatil deneyimi hayal edenler için Sakız Adası sade, doğal ve unutulmaz keşiflere aday keyifli bir kaçış rotası.

Amalfi Sahili, İtalya

İtalya'nın Amalfi Sahili sadece göz alıcı manzaralarıyla değil, kendine has yaşam ritmiyle de büyüleyen bir kıyı şeridi olarak yılın popüler durakları arasında yer alıyor. Napoli'den başlayan bu sahil, Positano'nun pastel renkli evleriyle akıllarda yer eden mimarisi, Ravello'nun zarif ritmi ve özel manzaraları, Amalfi'nin ünlü kıyıları ve Capri'nin limon ağaçlarıyla çevrili unutulmaz bir tabloyu andıran sokaklarına kadar uzanıyor. Bu destinasyonda konuklarını bekleyen her kasaba ayrı bir tat, her viraj başka bir güzellik vadediyor. Mayıstan ekime kadar devam eden sezonda bölge gezginlerin uğrak durakları arasında yer alıyor. Güzel manzaraları, keşfe değer sahilleri, limon bahçeleri ve nostaljik sokaklarıyla Amalfi Sahili, Turna.com'un avantajlı uçak bileti seçenekleriyle keşfinizi bekliyor.

Valletta, Malta

Tarihi bir labirenti andıran sokakları, altın rengi ışıltılarla parlayan taş binaları, renkli balkonları ve göz alıcı deniz manzaralarıyla Valletta, 2025 yaz tatilinde şans vermeniz gereken duraklar arasında. Malta'nın başkenti Valletta, hem geçmişin zarafetini taşıyor hem de modern Akdeniz hayatının ritmini yaşatıyor. Üç tarafı denizle çevrili bu yarımadada yürüyerek keşfe çıkmak, her köşede tarih ve estetikle karşılaşmak anlamına geliyor. Feribotla Malta'nın ünlü sahil kasabaları bölgesi Üç Şehir'e geçebilir, Sliema kıyılarında gün batımını izleyebilir, bölgenin geleneksel tekneleriyle limanı turlayabilirsiniz.

Kotor, Karadağ

Adriyatik'in kıyısında uzanan bir masalı andıran Kotor yaz aylarına renk katacak destinasyonlar arasında yer alıyor. Karadağ'ın bu büyüleyici kasabası, dağlarla çevrili koyu, Orta Çağdan kalma surlarla çevrili tarihi merkezi ve sakin sokaklarıyla her mevsim başka bir güzellik sunuyor. Kotor, sadece özel mimarisiyle değil, zengin doğasıyla da konuklarını büyülüyor. Kotor Körfezi'nde kano yapabilir, tekneyle Perast'a geçebilir, koy boyunca serin sulara dalabilirsiniz. Hem tarih hem doğayla çevrili bir tatil hayal ediyorsanız, Kotor sizin için ideal bir rota.

Bled Gölü, Slovenya

Bled Gölü, Slovenya'nın kalbinde saklanan keşfe değer güzelliklerle bezeli bir destinasyon. Etrafı dağlarla çevrili bu göl, ortasındaki küçük ada ve tarihi kilisesiyle ziyaretçilerine masalları andıran manzaralar sunuyor. Göl çevresini bisikletle keşfedebilir, geleneksel pletna kayıklarıyla adaya ulaşabilirsiniz. Yaz aylarında göl suyu yüzmek için de bir hayli elverişli, hatta yerel halk gün batımında gölde serinlemeyi bir ritüel haline getirmiş. Panoramik manzaralar ve unutulmaz fotoğraf kareleri için Bled Kalesi'ne çıkmayı da sakın unutmayın.

Brac Adası, Hırvatistan

Brac Adası, Hırvatistan kıyılarının en gözde kaçış rotaları arasında yer alıyor. Adriyatik'in berrak sularıyla çevrili bu ada, özellikle V harfi şeklinde uzanan Zlatni Rat Plajı'yla akıllarda iz bırakacak bir manzara sunuyor. Brac'ta günler yavaş akıyor, sabah serinliğinde taş kaldırımlı sokaklarda yürüyebilir, öğleden sonra berrak koylarda yüzebilir, akşamları ise liman kasabalarında taze deniz mahsulleriyle günü lezzetli şekilde sonlandırabilirsiniz. Supetar ve Bol gibi yerleşimler ise bölgede yerel hayatı keşfetmek ve konforlu bir tatil geçirmek için ideal.

Bali, Endonezya

Bali, tropikal bir keşif hayal eden tüm gezginlerin mutlaka bir kez ziyaret etmesi gereken özel destinasyonlar arasında bulunuyor. Ubud'un pirinç tarlalarından Seminyak'ın sahillerine kadar bu ada her köşesinde başka bir keşif fırsatı sunuyor. Üstelik Bali sadece dinlenmek isteyenlere değil, sörf, yoga, doğa yürüyüşü ya da yerel mutfak keşfi peşinde olanlara da hitap ediyor. Her bütçeye uygun tatil seçenekleri, samimi insanları ve huzurlu atmosferiyle 2025 yazında yavaşlamayı ve kendinle yeniden tanışmayı isteyen herkes için Bali biçilmiş kaftan.

İbiza, İspanya

İbiza'nın sadece bir parti adası olduğunu düşünüyorsanız, şaşırmaya hazır olun. Masmavi koyları, Akdeniz'in tüm tonlarını tek rotada toplayan denizi ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla bu ada, her gezginin kalbini çalmayı başarıyor. Gündüzleri sahil restoranlarında uzun öğle yemekleriyle keyif yapabilir, akşamları gün batımını izleyerek adanın huzurlu ritminin tadını çıkarabilirsiniz. Lüks villalarda dinlenmek, gizli koylara tekneyle açılmak ve Formentera'ya kaçamak yapmak ve dahası. 2025 yazında, bir seyahatten beklentiniz ne olursa olsun, İbiza'da sizi mutlaka etkileyecek bir güzellik var.

Dhermi, Arnavutluk

Arnavutluk Rivierası'nın gizli kalmış yıldızlarından biri olarak ön plana çıkan Dhermi, Adriyatik'in büyülü kıyı şeridinde konumlanıyor. Bu rota, masmavi suları, zeytin ağaçlarıyla çevrili taş evleri ve el değmemiş koylarıyla eksiksiz bir yaz kaçamağı vadediyor. Kalabalıklardan uzak bu destinasyon, hem deniz tatili arayanlara hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Gündüzleri serin sulara kendinizi bırakıp akşamları sahil kıyısında uzanan mekanlarda müzik eşliğinde gün batımını izlemek burada bir keyifli bir rutine dönüşüyor. Dhermi, dinginlik ve güzel manzaralar sevenler için ideal bir yaz rotası.

Tulum, Meksika

Karayipler'in büyüsünü taşıyan Tulum, Meksika'nın sahil cennetleri arasında en popüler seçenek olarak keşfe değer rotalar arasında yer alıyor. Bu destinasyon, beyaz kumlu plajları, turkuaz rengiyle ışıldayan denizi ve palmiyelerle çevrili doğasıyla sakin ve stil sahibi bir kaçış fırsatı sunuyor. Eski Maya kalıntılarını görebileceğiniz sahil üzerindeki antik kent ise Tulum'un mutlaka görülmesi gereken güzellikleri arasında yer alıyor. Denizin tadını çıkarmak, doğayla buluşmak ve bölgenin Karayip esintili mutfağını keşfetmek isteyenler için Tulum, 2025 yazında unutulmaz bir deneyim vadediyor.