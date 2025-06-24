Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını belirtti.

Bakan Memişoğlu, çok kısa bir süre içinde yeni bir dönemin başlayacağını ve sağlık sistemini ileri taşıyacak köklü değişikliklerin hayata geçirileceğini ifade etti. Açıklamasında, bilgi birikimi, teknik kapasite ve nitelikli insan gücüyle çok daha ötesini hedeflediklerini vurguladı.

Ayrıca, yasa değişikliği teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını diledi. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonuna emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi.

Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliği Teklifi

Organ bağışında dijital başvuru imkanı sunulacak ve bağışçı kararı esas alınacak yeni bir yapı oluşturulacak.

dijital başvuru imkanı sunulacak ve bağışçı kararı esas alınacak yeni bir yapı oluşturulacak. Özel hastane kadrosunda çalışan hekimler iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilecek. Kazançları hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak.

iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilecek. Kazançları hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak. Sağlık hizmetleri , yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirilecek ve optisyenlerin meslek örgütleri aktif hale getirilecek.

, yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirilecek ve optisyenlerin meslek örgütleri aktif hale getirilecek. Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayı artık dijital ortamda alınabilecek. Onay süreçleri daha pratik hale gelecek, acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmetlerinde kolaylık sağlanacak.

için hasta ve hasta yakınlarının onayı artık dijital ortamda alınabilecek. Onay süreçleri daha pratik hale gelecek, acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmetlerinde kolaylık sağlanacak. İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimler artırılarak yeni güvenlik adımları uygulanacak.

ve tıbbi cihaz alanlarında denetimler artırılarak yeni güvenlik adımları uygulanacak. Özel sağlık kurumlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri daha sıkı takip edilecek. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerine izin verilmeyecek.

daha sıkı takip edilecek. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerine izin verilmeyecek. Tıbbi kenevirden elde edilen ilaçlar, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı daha sıkı kurallara bağlanacak. Ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Bakanlık tarafından yürütülecek.

Vizyon: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı

Küresel Sağlıkta Lider Türkiye vizyonuna emin adımlarla ilerleniyor. Yasa değişikliği teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edilerek, bu adımların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması temenni edildi.