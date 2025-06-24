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Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü 2 Firari Yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari FETÖ hükümlüsü, polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 13:45, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 13:49
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Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü 2 Firari Yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser A.D. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G., saklandıkları adreste yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Operasyonun Detayları

  • A.D.: Meslekten ihraç edilen komiser, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
  • B.G.: 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü.
  • Her iki şahıs da saklandıkları adreste yakalandı.
  • Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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