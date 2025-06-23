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Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası

Yapı Kredi Bankasından Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

Kaynak : MN Medya
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Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası

Emekli aylıklarına 27 bin liralık nakit promosyon açıklaması şu şekilde:

- Emekli aylık tutarı 15 bin TL 19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL maaş promosyon, fatura talimatı verilmesi halinde ek olarak 4.000 TL, kredi kartı harcaması taahhüt edilmesi halinde ek olarak 4.000 TL, dijital aktiflik gösterilmesi halnde ek olarak 2.000 TL olmak üzere toplam 22.500 TL toplam maaş promosyonu verilecek.
- Emekli aylık tutarı 20.000 TL'nin üzerinde olması halinde ise diğer ek ödüllerle birlikte toplam maaş promosyonu 27.000 TL olacak

Hemen başvurmak için tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Yeni Emekli Olacaklar Ne Yapmalı?

SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde Yapı Kredi'yi tercih edebilirsiniz.

Emekliyim, Maaşımı Yapı Kredi'den Nasıl Alabilirim?

Yapı Kredi müşterisi iseniz Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi'nden kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca 444 0 444 / 0850 222 0 444'ten Müşteri İletişim Merkezimizi arayabilir, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğrayabilir veya e-Devlet üzerinden SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi'ye taşıyabilirsiniz.

Yapı Kredi müşterisi değilseniz hemen Yapı Kredi Mobil'i indirip müşterimiz olarak kolayca emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz. Dilerseniz e-Devlet veya SGK Müdürlükleri vasıtasıyla da SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi'ye taşıyabilirsiniz.

4A işçi emeklisi iseniz e-Devlet üzerinden banka değişikliği için tıklayın.
4B Bağkur emeklisi iseniz e-Devlet üzerinden banka değişikliği için tıklayın.
4C işçi emeklisi iseniz e-Devlet üzerinden banka değişikliği için tıklayın.

Hemen başvurmak için tıklayın.

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