Cevdet Yılmaz: Ateşkes Bölgesel Riskleri ve Ekonomik Etkileri Azaltacak

Cevdet Yılmaz, İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin, insani ve çevresel riskleri azaltmanın yanı sıra, ekonomik etkileri bakımından da olumlu olacağını belirtti. Ateşkesin, bölgede tırmanan jeopolitik gerilimi azaltmaya başladığını vurgulayan Yılmaz, bu gelişmenin sadece insani ve çevresel riskleri değil, aynı zamanda ekonomik etkileri de olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti. Ancak, bölgede asıl ihtiyacın herkes için adil ve kalıcı bir barış olduğunun altını çizdi. Bu barışın sağlanmasının yolunun ise, işgal ve yıkım politikalarıyla karşı karşıya kalan Filistin halkının, özellikle Gazze başta olmak üzere, huzurlu bir ortama ve insan onuruna yaraşır yaşam koşullarına kavuşmasından geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin Rolü ve Yılmaz'ın Açıklamaları

Türkiye'nin etkin bir güç ve diplomasi merkezi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli yönetiminde;