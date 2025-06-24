Hastane bahçesindeki cinayette gözaltına alınan şüpheli adliyede

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde yaşanan olayda, Ali Dursun (50) tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sapanca İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastaneye kamyonetiyle gelen Ali Dursun, burada eşinin kardeşinin oğlu E.D. (24) ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve kavga sırasında E.D., tabancayla Dursun'a ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Ali Dursun, hastane personelinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dursun'un cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Ali Dursun'un cenazesi, bugün ikindi vakti Göl Mahallesi Harmanlık Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Olayın Gelişimi