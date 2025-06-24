Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, iki cumhuriyet savcısı "müşteki" olarak yer aldı. İddianamede, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi. Hakimlikteki sorgusunda İmamoğlu'nun, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamenin Detayları

İddianamede, İmamoğlu'nun hakimlik ifadesine yer verildi ve söz konusu beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu öne sürüldü. Ayrıca, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı belirtildi.

İmamoğlu'nun Savunması

Suçlamayı kabul etmeyen İmamoğlu, şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, kamu adına eleştiri getirdiğini savundu.

Talep Edilen Cezalar

9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması

İstanbul asliye ceza mahkemesi iddianameyi kabul etti.