Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS 1. Dönem) tercih işlemleri başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 15:50, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 15:51
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-DUS 1. dönem tercihleri, 30 Haziran saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.