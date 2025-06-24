YKS'de tartışmalı sorular! TYT'de 3 soru hatalı iddiası

Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı tamamlandı ve sorular ile cevapları da yayınlandı. Ancak Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) Türkçe bölümündeki bazı sorular tartışma yarattı.

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre; Eğitim uzmanı Sadık Gültekin, 10'uncu ve 28'inci soruların iki doğru yanıtı olduğunu iddia etti.

Gültekin, "ÖSYM'nin verdiği yanıtta A seçeneği gerçekten doğru. Ancak E seçeneği de doğru. Çünkü her şeyden önce meb.eba.gov.tr'ye girdiğiniz zaman orada emir kipinin eki yoktur diye bakanlığın açıklaması var. Sadece doğru yanıt A değil, E seçeneği de doğru." dedi.

Yazım Hatası

Büyük harflerin yazımıyla ilgi yanlışın sorulduğu 11'inci soruda ise verilen ilçenin isminin doğru yazılmaması dikkat çekti.

"ÖSYM doğru cevap olarak C seçeneğini söylemiş. Doğru mudur? Doğru, ancak bir yanlışlık daha var B seçeneğinde." dedi.

Gültekin, Doğubayazıt ilçesinki Doğubayazıt'ın bitişik ve büyük harfle başlaması gerektiğini dile getirip "İlçenin i'si küçük yazılır. Buraya kadar herhangi bir hata yok ancak imla kılavuzuna bakarsanız doğubeyazıt değil doğubayazıt." diye konuştu.

Adaylar ne yapmalı?

3 soruya da adayların itiraz edebileceğini vurgulayan Gültekin, "ÖSYM'ye başvurmaları sağlıklı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.