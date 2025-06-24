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'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama

MEB, LGS kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı iddialarına yanıt verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 17:10, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 17:29
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'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, "15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı ve bu durumun sınav güvenliğini zedelediği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek, sınav güvenliğinin titizlikle sağlandığını vurguladı.

LGS Sınav Süreci ve Güvenlik Önlemleri

Bakanlık açıklamasında LGS sınav sürecini ve güvenlik önlemlerini şu şekilde sıraladı;

  • Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum halinde uygulanmaktadır.
  • Sözel alan oturumu saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sona ermektedir.
  • Oturum tamamlandıktan sonra salon yoklama listeleri ve cevap kağıtları geri açılamayan zarfa yerleştirilmekte ve özel seri numaralı kilitlerle sınav kutularına konulmaktadır.
  • İkinci oturum olan sayısal alan sınavı ise saat 11.30'da başlayıp 12.50'de sona ermektedir.
  • Soru kitapçıkları, isteyen öğrencilerin veya velilerin alması için okullarda bırakılmaktadır.

İddialara Yanıt

Bakanlık, haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğunu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmadığını belirtti.

Sınav Güvenliği ve Kamuoyuna Çağrı

Açıklamada; "15 Haziran 2025 tarihinde okullarda gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Toplumu yalan, yanlış ve tezviratlarla manipüle eden ve öğrencilerin ailelerini endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

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