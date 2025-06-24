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Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Aile birliği, sağlık, can güvenliği gibi nedenlerle il içi yer değiştirmek isteyen öğretmenler için başvuru süreci iki aşamalı olarak başlıyor. 30 Haziran-8 Temmuz arası belgelerle ön başvuru yapılacak, ardından tercih dönemi 10-14 Temmuz'da gerçekleşecek. Atamalar ise 16 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 18:20, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 18:21
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Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru süreci başlıyor. Başvurular iki aşamalı olarak alınacak ve atamalar 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

  • Birinci aşamada, öğretmenler 30 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler.
  • Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.
  • Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 16 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.
  • Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ayrılma işlemleri ise 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla gerçekleştirilebilecek.

Kimler Başvurabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden, "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar başvuru yapabilecek.

Duyuruya ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

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