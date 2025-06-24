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Zabıta personeli kendini vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı

Darıca Belediyesi'nde bir zabıta personeli, tabanca ile başına ateş etti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise kolundan vuruldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 19:13, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 19:15
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Zabıta personeli kendini vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı

Olay Darıca Belediyesi'nde yaşandı. Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta memuru ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahelelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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