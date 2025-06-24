Pezeşkiyan: İsrail ateşkesi bozmazsa, İran da bozmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı İbrahim ile yaptığı görüşmede "Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ateşkesi ihlal etmeyecektir. Müzakere masasında, İran halkının meşru haklarını savunmaya ve bu hakların takipçisi olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Malezya Başbakanı İbrahim ise konuşmasında, İsrail'in nükleer silahların yayılmasını önleme sistemine yönelik tutumunu eleştirdi ve "İsrail, tüm nükleer yeteneklere sahipken diğer ülkeleri meşru haklarından mahrum bırakmak istemesi kabul edilemez" dedi.

Pezeşkiyan, Umman Sultanı Bin Tarık ile gerçekleştirdiği görüşmede "Birlikte iş birliği yaparak, savaş ve çatışmadan uzak, ilerleme, huzur ve barış dolu bir bölge inşa edebiliriz" diyerek, İsrail'in askeri saldırısına ABD'nin doğrudan müdahil olmasının İran'ı karşılık vermeye zorladığını belirtti.

Umman Sultanı Bin Tarık ise İran'ın Katar'a saldırma niyeti olmadığını bildiklerini ifade ederek, "Umman ve bölgedeki diğer kardeş ülkeler, İran halkının haklarını savunma çabalarını desteklemektedir" ifadelerini kullandı.