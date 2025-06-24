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Derya öğretmenin cinayet sanığı 'Yağma'dan da yargılanacak

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğretmen sevgilisi Derya Demir'i (47) bıçaklayarak öldüren Murat Okur'un (46), 'yağma' suçundan da cezalandırılması talep edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 22:31, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 22:32
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Derya öğretmenin cinayet sanığı 'Yağma'dan da yargılanacak

Olay, geçen yıl 18 Ağustos'ta meydana geldi. Karaman İrfan Ataseven Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni, 2 çocuk annesi Derya Demir, tatil için gittiği Mersin'in Erdemli ilçesindeki yazlık sitede 1,5 yıldır görüştüğü sevgilisi aynı zamanda meslektaşı olan Murat Okur tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan Okur, Konya'da yakalanıp, Mersin'e getirildi. Cansız bedeni bulunmadan 4 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Derya Demir, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okur, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

'Kadına karşı kasten öldürme', 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama', 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından hakkında dava açılan Murat Okur, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Okur, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, müştekiler ve avukatlar salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanığın, bir önceki duruşmada açıklanan mütalaaya ilişkin heyete sunulan yazılı savunmasını okudu. Savcı, sanığın 'yağma' suçundan ek savunmasının alınmasını istedi. Tarafları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, iddia makamının talebini kabul ederek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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