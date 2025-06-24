Ordu'da inşaattan düşen işçi öldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 23:10, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 23:41
Şirinevler Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Yaşar Çelik, 4. kattan yere düştü.
Çelik'in düştüğünün fark edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi.
Yaşar Çelik, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.