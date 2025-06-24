İstihbarat raporuna göre ABD, İran'ın nükleer programını yok edemedi

Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Sponsorlu İçerik
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 7 Yılda Neler Değişti?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 7 Yılda Neler Değişti?
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma
Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma
Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
AK Parti En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Hazırlığında
AK Parti En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Hazırlığında
Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında
Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında
İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı
Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Dünya

İstihbarat raporuna göre ABD, İran'ın nükleer programını yok edemedi

ABD'de hazırlanan bir istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin hafta sonu İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 23:58, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 00:03
Yazdır
İstihbarat raporuna göre ABD, İran'ın nükleer programını yok edemedi

Konudan bilgisi olan üç kaynak, CNN'e, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları konusunda hazırlanan erken bir ABD istihbarat değerlendirmesi hakkında bilgi verdi.

Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı tarafından yapılan değerlendirmeye göre, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili erken bulguların, İran'ın nükleer tesislerinin ana bileşenlerini yok etmediği, sadece işlevini aylarca ötelediği belirtildi.

Kaynaklar, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun yok edilmediğini ve santrifüjlerin büyük ölçüde "sağlam" olduğunu belirterek, "Dolayısıyla istihbarat değerlendirmesi, ABD'nin bunları en fazla birkaç ay geriye götürdüğü yönünde." ifadesini kullandı.

Beş sayfa olduğu belirtilen ön değerlendirme raporu konusunda New York Times'a konuşan kaynaklar, ABD'li yetkililerin iddia ettiği şekilde İran'ın nükleer tesislerinin yerle bir olmadığını, nükleer çalışmaları en fazla 6 ay geciktirebileceğini kaydetti.

Raporda ayrıca ABD'nin saldırılarından önce İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun büyük bir kısmını daha korunaklı gizli nükleer tesislere taşımış olabileceği ifade edildi.

Söz konusu istihbarat değerlendirmesinin erken bulgular üzerine yapıldığı, yeni bilgiler geldikçe değişebileceği de not edildi.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan CNN'e yapılan açıklamada, değerlendirmenin varlığını kabul etmekle birlikte buna katılmadıkları belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu değerlendirmenin "tamamen yanlış" olduğunu ve bunun sızdırılmasının "Başkan Trump'ı küçük düşürmeyi" amaçladığını savundu.

Leavitt, "Herkes, hedeflerine mükemmel bir şekilde atılan 14 tane 13 tonluk bombanın ne yapacağını bilir, tamamen yok etmek." ifadelerini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber