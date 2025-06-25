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Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak

AKOM'un uyarısına göre İstanbul'da aşırı sıcaklar ve yüksek nem, termal stres ve orman yangını riskini artırıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için tehlike büyük! Güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın, bol sıvı tüketin ve serin alanlarda kalmaya özen gösterin.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 07:10, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 07:12
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Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), bugün, yarın ve cuma günü aşırı sıcak dalgasının kenti etkisi altına alacağı konusunda uyarıda bulundu. AKOM açıklamasında, Basra sıcaklıkları nedeniyle termometrelerin 34-37 dereceyi göstereceği belirtilerek, güneş çarpması riskine karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı. Özellikle bu dönemde, vatandaşların sağlıklarını korumak için dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.

Hissedilen Sıcaklık ve Yangın Riski

Aşırı nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Üç gün boyunca kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından yüksek risk oluşacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle, vatandaşların yangınlara karşı son derece dikkatli ve duyarlı olmaları isteniyor.

Güneş Çarpması Riski ve Korunma Saatleri

Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması açısından en riskli zaman dilimi olduğu vurgulanıyor. Özellikle bağıl nemin yüksek olduğu deniz sahilleri gibi bölgelerde; yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamaları tavsiye ediliyor.

Termal Stres Riski ve Sağlık Uyarıları

Hava durumu tahminlerine göre, sıcaklıkların yanı sıra nem oranının da artmasıyla birlikte termal stres riski yükselecek. Vatandaşlardan dikkatli olmaları ve gerekirse klimalı veya gölgeli alanlarda bulunmaları isteniyor. AKOM, muhtemel sağlık problemlerine karşı 112 Acil Servis hattının 7/24 hizmette olduğunu hatırlatarak, acil durumlarda yardım çağrısında bulunulmasını öneriyor.

Termal stres riski, vücudun aşırı sıcak veya soğuk ortamlara maruz kalması sonucu fizyolojik dengeyi koruyamama durumudur. Yüksek sıcaklıkta ısı çarpması ve dehidrasyon; düşük sıcaklıkta ise hipotermi gibi sağlık problemlerine yol açabilir.

Bu Tedbirlere Dikkat Edin

  • Bol su ve sıvı tüketin, kafein ve alkolden kaçının.
  • Klimalı veya gölge alanlarda vakit geçirin.
  • Hafif, bol kıyafetler giyin.
  • Havanın en sıcak olduğu öğle saatlerinde (11.00-16.00) dışarı çıkmaktan kaçının.
  • Vücudunuzu serin tutmak için duş alın.
  • Yaşlılar ve çocuklar için ekstra dikkat gösterin, onları serin tutun.


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